Erdoğan: “İnadına Kanal İstanbul’u Yapacağız’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyerini inşa ettiği İstanbul’a verdiği özel önem hiçbir zaman sır olmadı. Erdoğan’ın bugün yedincisi yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kongresi’nde ‘‘Hakkını verir, bedelini öderseniz bu şehir sizi bağrına da basar, zirveye de yükseltir. İstanbul bir başka sevgilidir. İstanbul'u küstürürseniz vay halinize’’ ifadelerini kullanması bu düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığının kanıtı. Erdoğan son 25 yılda İstanbul’da sadece 2019’da seçim kaybetti Doğup büyüdüğü ‘‘ömrümüzü adadık’’ dediği İstanbul’da 1994 yılında Refah Partisi’nden büyükşehir belediye başkanı olan Erdoğan, 2001’de kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’yle İstanbul’da girdiği bütün seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkmaya başardı. Ancak Erdoğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın büyükşehir belediye başkanı adayı olduğu 2019 yılındaki yerel seçimlerde ve tekrar edilen seçimlerde yenilgiyi önleyemedi. Erdoğan, AKP’nin ilk 14 yılında sadece iki il başkanı ile (2002-2007 Mehmet Müezzinoğlu ve 2007-2015 Aziz Babuşçu) sonraki altı yılda da (2015-2018 Selim Temurci ve 2018-2021 Bayram Şenocak) ile çalıştıktan sonra bugün Türkiye’nin en büyük kentindeki il örgütünü yönetmek için Osman Nuri Kabaktepe’yi tercih etti.

Yeni il başkanına ‘‘1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme’’ hedefi 2003 yılında ‘‘Milli Görüş gömleğini çıkardık’’ diyen Erdoğan’ın Milli Görüş geleneğinden gelen Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra ortaya çıkan ayrımda Saadet Partisi’nde kalan Kabaktepe’nin Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na getirilmesi kamuoyunda Milli Görüş geleneğiyle yeniden kucaklaşmak olarak yorumlandı. Erdoğan’ın bugünkü il kongresinde yaptığı konuşmada ‘‘Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz’’ demesi bu yorumu güçlendirirken Cumhurbaşkanı’nın damadı eski Hazine Bakanı Berat Albayrak’a yakınlığı bilinen eski il başkanı için de ‘‘Bayram Şenocak ve ekibine şu ana kadarki hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, sadece virgül. Kendileri ile başka platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz’’ demesi parti içi dengeleri gözettiğini gösteriyordu.

Erdoğan: ‘‘Son 18 yılda İstanbul’a 275 milyar lira tutarında yatırım yaptık’’ ‘‘Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz. Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur’’ sözleriyle İstanbul’u kaybetmelerine neden olan hatalardan ders alacakları mesajını veren Erdoğan, bir sonraki seçimi kazanmaları için başta ‘‘kaleyi içeriden fethedecek hanımlar ve gönülleri fethedecek gençler’’ olmak üzere tüm örgütün titiz bir çalışma yürütmesi gerektiğini söylerken İstanbul’a yapılan yatırımları da tek tek saydı. Cumhurbaşkanı, ‘‘Son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar. AKM'nin inşasında sona geliyoruz. Özel sektör muhteşem bir camiyi Taksim Meydanı'na inşa ediyor. Boğaz'ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin ihale hazırlıkları devam ediyor. Yapımı süren Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattını bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Halkalı - İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısının metro hattını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Yenikapı - İncirli - Sefaköy metrolarını ise 2023 sonuna kadar hizmete sunuyoruz’’ dedi.

‘‘Onlara rağmen inadına Kanal İstanbul’u yapacağız’’ Çamlıca Tepesi’ne yapılan radyo ve televizyon vericisini çevreci yaklaşımlarının “alamet-i farikası’’ sözleriyle sunan Erdoğan, milyonlarca İstanbullu’nun yapılmasına karşı çıkmak için imza verdiği Kanal İstanbul inşaatında kararlı olduğunu bir kez daha yineledi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya. Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek? Nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Buna da alışacaklar’’ dedi. ‘‘Bira kutularıyla camiimize girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, edepsizler, teröristler değil mi?’’ Erdoğan konuşmasında Ayasofya’nın bu yaz ibadete açılmasından övgüyle bahsederken 2013 yılına damgasını vuran Gezi olayları sırasında dile getirilen ancak bizzat dönemin Bezmialem Cami müezzini tarafından reddedilen ‘‘camide bira içtiler’’ iddiasını da yineledi.