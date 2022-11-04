Erdoğan "İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan hamburgerli paylaşım

Çok konuşulan ABD ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyaset gündeminde son günlerde sıkça yer alan "hamburger" tartışmasına bir gönderme yapan Kılıçdaroğlu paylaşımında "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'NİN HAMBURGERİ AMERİKA'DAN DAHA MI İYİ?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretine de değinmişti. Erdoğan konuşmasında "Aşk ile çalışan yorulmaz. Bu inançla, ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya, ter dökmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye, sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba, ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bırak da orada döner var, döner yersin. Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak, son dönemde 'çete' diye itham ederek, şevklerini kırdığı, önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim. Ülkenin gerçeklerinden kopuklukları, Türkiye'de ne olduğunu, ülkemizin nereye geldiğini, hangi meseleleri aştığını dahi bilmeyecek seviyedeler." ifadelerini kullanmıştı.