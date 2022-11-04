HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan "İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan hamburgerli paylaşım

Erdoğan "İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan hamburgerli paylaşım

04.11.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ziyareti çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kılıçdaroğlu'nda son günlerde siyaset gündeminde geniş yer bulan "hamburger"li bir paylaşım geldi. İngiltere'de hamburger yerken fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etti. İşte detaylar...

Erdoğan "İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan hamburgerli paylaşım

Çok konuşulan ABD ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyaset gündeminde son günlerde sıkça yer alan "hamburger" tartışmasına bir gönderme yapan Kılıçdaroğlu paylaşımında "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

K1

"İNGİLTERE'NİN HAMBURGERİ AMERİKA'DAN DAHA MI İYİ?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretine de değinmişti. Erdoğan konuşmasında "Aşk ile çalışan yorulmaz. Bu inançla, ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya, ter dökmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye, sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba, ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bırak da orada döner var, döner yersin. Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak, son dönemde 'çete' diye itham ederek, şevklerini kırdığı, önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim. Ülkenin gerçeklerinden kopuklukları, Türkiye'de ne olduğunu, ülkemizin nereye geldiğini, hangi meseleleri aştığını dahi bilmeyecek seviyedeler." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6'lı masaya sert tepki MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6'lı masaya sert tepki

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'dan TUS sonuçlarıyla ilgili paylaşımBakan Koca'dan TUS sonuçlarıyla ilgili paylaşım
İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kameradaİmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdürRusya'dan Türkiye açıklaması: Güvenin ana faktörüdür
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra Kemal Kılıçdaroğlu CHP hamburger

En Çok Okunan Haberler

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

Dünya’da sadece Türkiye’nin bir ilinde çıkarılıyor

Dünya’da sadece Türkiye’nin bir ilinde çıkarılıyor

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Sistemi ele geçirip rapor yazdılar! Gebe erkek, penis yoksunluğu...

Sistemi ele geçirip rapor yazdılar! Gebe erkek, penis yoksunluğu...

Erdoğan'dan 'referandum' mesajı! 'Uzlaşma sağlanamazsa...'

Erdoğan'dan 'referandum' mesajı! 'Uzlaşma sağlanamazsa...'

İlginizi Çekebilir

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Güçlü ve göz alıcı tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü ve göz alıcı tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.