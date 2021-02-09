Erdoğan: "İnşallah Ay'a gidiyoruz"

"İnşallah Ay'a gidiyoruz" diyen Erdoğan, "En önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir" dedi. Ay programının iki aşamada tamamlanacağını belirten Erdoğan,"Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle hayata geçireceğiz" dedi ve ifadelerine "2028’deki ikinci aşamasında ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak fırlatmayı kendi roketlerimizle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece uzayda bilimsel faaliyet yapan sayılı ülkelerden biri haline geleceğiz" şeklinde devam etti.

Tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay çalışmalarında doğru zamanlama ile doğru adımları atarak hereket etme kararlılıklarını ortaya koyduklarını açıkladı. Erdoğan, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Programı kapsamında planlanan diğer hedefleri ise şu şekilde duyurdu:

"Üçüncü hedefimiz Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlanamaz ve zamanlama sistemi geliştirmektir.

Dördüncü hedefimiz uzaya erişimi sağlamak ve uzay limanı işletmesi kurmaktır.

Beşinci hedefimiz uzay havası ya da meteorolojisi denilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.

Altıncı hedefimiz Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerini yerden takibi konusunda daha ileri bir seviyeye ulaştırmaktır.

Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayi ekosistemini daha da geliştirmektir.

Sekizinci hedef bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurmaktır.

Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir.

Onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir."

Erdoğan, uzaya bir Türk astronot gönderme hedefini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta ve hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır."

'Astronot' ve 'Kozmonot' kelimelerine Türkçe karşılık

Bunun yanı sıra Erdoğan, bu gelişmeler ışığında "astronot" ve "kozmonot" kelimelerine Türkçe bir karşılık bulunması gerektiğini açıkladı: "Dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyorum gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım"

DW / AI, EC

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