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Erdoğan: "İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Erdoğan: "İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz."


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