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Erdoğan: "İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır."
Erdoğan: "İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır."
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06.01.2020 14:58 |
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Erdoğan: "İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır."