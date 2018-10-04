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Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi Fuad Masum'dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih

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