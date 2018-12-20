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Erdoğan: İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Her türlü tedbiri almaya hazırız. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı. Sonrasında iki lider başbaşa görüşmeye geçti. Sonrasında iki lider düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Erdoğan, "Değerli kardeşim Ruhani ile ikili, ekonomik, ticari, bölgesel ilişkileri ele aldık. İşbirliğimizi attırmamız gerektiğine inanıyorum. Bölgesel konulardaki işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Çabalarımızı tüm Suriye halkını kucaklayacak kalıcı barışın tesisi için arttırmamız gerekiyor. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Her türlü tedbiri almaya hazırız. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AMERİKA'NIN İRAN ALEYHİNE UYGULADIĞI BU EYLEM, YÜZDE YÜZ TERÖRİSTLİK BİR OLAY"
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Hiçbir zaman hiçbir güç, bu komşuluk kardeşlik ilişkilerimizi bozamaz. Erdoğan'nın şahsına Türkiye'ye, Amerika'nın tek taraflı zalimce amborgosu karşısında kesin tutumları için teşekkür ediyorum. Amerika'nın İran aleyhine uyguladığı bu eylem, yüzde yüz teröristlik bir olaydır" dedi.

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