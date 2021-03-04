Erdoğan: “İran’a Tek Taraflı Yaptırımlar Sona Erdirilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin eski Başkan Donald Trump döneminde izlediği İran politikasından Joe Biden yönetiminde vazgeçmesi gerektiğini söyledi ve “İran’a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na geri dönerek, Plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1985 yılında Türkiye, İran ile Pakistan öncülüğünde kurulan ve halen Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ile Türkmenistan’ın da üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Zirve toplantısında uluslararası ilişkilere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Toplantıya gözlemci sıfatıyla KKTC de katılım gösterdi. Toplantıda gözlemci statüsünde katılımcı olan KKTC’nin de ekonomik ambargo altında olduğunu vurgulayan Erdoğan, üye ülkeleri “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ilişkileri her alanda geliştirerek maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya” davet etti.

Türkiye’nin öncülüğünde, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını öngören Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi’nin de doğu ile batı arasındaki etkileşimi artıracağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu koridor üzerinden Çin’e ve Çin’den Türkiye’ye düzenli seferlerin başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz. İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu vesileyle, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ni önemli bulduğumuzu, kazan-kazan temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Güvenlik tehditlerine karşı birlikte önlemler alınması gerektiği görüşünü aktaran Erdoğan, “Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz, Karabağ’da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de Teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan’ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz. Halkın iradesini hiçe sayan anti-demokratik müdahaleleri asla tasvip etmediğimizi ve etmeyeceğimizi burada tekrarlamak istiyorum. Asya’nın kalbinde bulunan Afganistan da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir dönemece girmiştir” görüşlerini dile getirdi.