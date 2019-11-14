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Erdoğan: İş birliğimizin derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz (2)

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 02:22 | Son Güncelleme

İKİ LİDER GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump basın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İKİ LİDER GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump basın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk soru ABD'li bir gazeteciden Trump'a azil soruşturması hakkında oldu. Gazetecinin, "Öncelikle azil soruşturması konusunda Demokratların performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Trump, "Cadı avından bahsediyorsunuz sanırım. Çünkü bunun adı cadı avı. Bu tiyatronun gerçekleşmesine izin verilmemeli. Bu duruma sebep olanların kimliğini ortaya çıkaracağım. Perşembe günü ikinci bir görüşmenin transkriptini yayınlayacağım. Soruşturmadaki bütün ifadeler 3’üncü şahıslardan duyulmuş rivayetlerden ibaret. Bunun oyun olduğunu, sahtecilik olduğunu düşünüyorum." diye cevapladı.
TRUMP: SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN AB LİDERLERİ PARA HARCAMALI
Yine Trump7a soru yönelten ABD'li gazeteci, "Suriye’deki sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda Avrupalı liderlerle konuştunuz mu?" dedi. Trumh, "AB liderlerinin bu konuda para harcamaları lazım. 40 milyar dolar dediler değil mi? Bu çok büyük bir rakam. Avrupa’nın katkısı sadece 3 milyar Euro. Bu insanlar Avrupa’ya gitseler çok büyük bir yıkım yaratırlar. Avrupa'yla görüştüm. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan DEAŞ'lılar çıktı. Sordum onlara 'bu kişileri geri almak ister misiniz' diye. Onlar da 'hayır' dediler. Adil değil tabii. Türkiye kaçmış olan herkesi tekrar yakaladı. Ben Ortadoğu konusuna eğildim, 1 ay öncesi itibarıyla yüzde 100 oranında DEAŞ'ı etkisiz hale getirebildik." dedi.
ERDOĞAN: KELDANİ, EZİDİ VE HRİSTİYANLAR NOKTASINDA ÖZEL ÇALIŞMAMIZ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yine ABD'li gazetecinin, "Hristiyan azınlıklar kendilerini zor durumda hissediyorlar.Türkiye hükümeti Suriye’deki Hristiyanları da koruyacaklar mı?" sorusunu, "Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da bizim özel bir çalışmamız var. Gerek Suriye tarafında kalan ve ibadethaneleri yıkılmış olan insanlar konusunda. İbadethanelerini de tamir etmek suretiyle onlara destek olacağız. Bizim tarafımıza geçmiş olanlar sıkıntı yaşamıyor. Suriye tarafındakilerin imkânlarını da düzeltiyoruz. Onlara da giyecek yiyecek ilaç götürüyoruz." diye cevapladı.
TRUMP: ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİMİZ HARİKA
Bir türk gazeteci ise Trump'a "Obama’nın kusurlu olan ve Suriye’deki PKK uzantılarıyla ortaklığı konusundaki dış politikası dış politikası size kalmıştı. Mazlum Kobani’yi ABD’ye davet ettiniz. Kendisi 164 asker 48 sivilin hayatını kaybettiği saldırılardan sorumlu. Kobani’yi tekrardan davet etmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Trump ise, "Cumhurbaşkanıyla yakından iş birliği yapıyoruz. Birçok gelişme var. Kürtler içerisinde değişik gruplardan söz ediyorsunuz. Neler olduğunu bekleyip göreceğiz. Erdoğan ve Türkiye ile olan ilişkimiz harika. Çok büyük bir ülke çok büyük ordusu var. Dünyadaki en iyi askeri ekipmana sahipler. Ki bunlar ABD'de üretiliyor. Çok ciddi ilerleme kaydedildi." dedi.
Erdoğan, Türk gazatecinin, "FETÖ mevzusunda ABD’den iyi haberler almıyoruz. Bu görüşmeden sizin izlemininiz nedir?" sorusu üzerine, "Birçok belgeyi kendilerine takdim ettik. 400 dönüm arazide yaşayan FETÖ liderinin dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu seyahatimizde belgeleri ayrıca getirdik. Kendilerine takdim edeceğiz. Temenni ederim bizden nasıl terörist istendiğinde biz veriyorsak, onlar da bize verir." şeklinde açıklama yaptı.

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