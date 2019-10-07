Erdoğan: IŞİD'e yönelik rakamlar abartılı

Erdoğan, Suriye'de tutulan IŞİD'lilerin sayısının gerçeği yansıtmadığını belirtti.ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenleyeceği bir askeri operasyona engel olmayacağı mesajı taşıyan açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Sırbıstan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, operasyon konusunda kararlı olduklarını vurguladı. ABD'ye ait askeri birliklerin bölgeden geç de olsa çekilmeye başladığını belirten Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil" dedi.

Beyaz Saray tarafından Pazar gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonu desteklemeyeceği ve operasyona dahil olmayacağı belirtildi.

"IŞİD militanları Türkiye'nin sorumluluğunda"

Beyaz Saray açıklamasında IŞİD'e yönelik operasyonlar da değerlendirildi. Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine bölgedeki IŞİD militanlarını geri alma konusunda baskı yapıldığı ancak söz konusu ülkelerin bu talebi yerine getirmediği belirtildi. Açıklamada, son iki yıl içinde tutuklanan IŞİD militanlarının artık Türkiye'nin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.