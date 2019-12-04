Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

\u0130ngiltere, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130spanya Ba\u015fbakan\u0131 Pedro Sanchez\u2019i kabul etti. Erdo\u011fan ve Sanchez ikili g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok tercih edilen metropolleri a\u00e7\u0131kland\u0131! Bak\u0131n T\u00fcrkiye ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131radaAdalet Komisyonu\u2019nun \u0130lk Azil Oturumu Ba\u015flad\u0131T\u00fcrkiye engel olmad\u0131, NATO Balt\u0131k plan\u0131n\u0131 kabul etti
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