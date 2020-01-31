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Erdoğan: "(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz."
Erdoğan: "(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz."
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31.01.2020 12:03 |
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Erdoğan: "(İsrail) Sokaklarda masumların resmen infaz edildiği böyle bir haydut devlet, bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz."
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