Erdoğan, İsrail'in AA'nın Gazze ofisine yönelik saldırısını kınadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.
Erdoğan, Twitter'dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."
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