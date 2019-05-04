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Erdoğan, İsrail'in AA'nın Gazze ofisine yönelik saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) Gazze ofisine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Erdoğan, Twitter'dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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