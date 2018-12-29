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Erdoğan İstanbul adaylarını açıklıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

 Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle:

- Adalar: Özlem Öztekin Vural
- Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
- Ataşehir: İsmail Erdem
- Avcılar: İbrahim Ulusoy
- Bağcılar: Lokman Çağrıcı
- Bahçelievler: Hakan Bahadır
- Bakırköy: Mehmet Umur
- Başakşehir: Yasin Kartoğlu
- Bayrampaşa: Atila Aydıner
- Beykoz: Murat Aydın
- Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
- Çatalca: Mesut Üner
- Çekmeköy: Ahmet Poyraz
- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu
- Esenyurt: Azmi Ekinci
- Eyüpsultan: Deniz Köken
- Fatih: Ergün Turan
- Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
- Güngören: Bünyamin Demir
- Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
- Kağıthane: Mevlüt Öztekin
- Kartal: Ebubekir Taşyürek
- Küçükçekmece: Temel Karadeniz
- Pendik: Ahmet Cin
- Sancaktepe: Şeyma Döğücü
- Sarıyer : Salih Bayraktar
- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

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