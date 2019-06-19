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Erdoğan "İstanbul biz birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:04 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"ında konuştu.

Erdoğan "İstanbul biz birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuştu (1)

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"ında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir. Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz. Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir. Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin kimseye
faydası yoktur. Muhammed Mursi'nin ölümü normal bir ölüm değildir. Muhammed Mursi'nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız." dedi.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan Erdoğan Erdoğan Erdoğan

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