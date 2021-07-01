HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'ne Alternatif Planı Açıkladı

Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'ne Alternatif Planı Açıkladı

01.07.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik yeni eylem planını açıklayan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına gelen tepkilere yanıt olarak da, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" dedi

Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'ne Alternatif Planı Açıkladı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çekilmesi bugün resmiyet kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına şiddetle mücadeleye yönelik yeni eylem planını açıkladı. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına gelen tepkilere yanıt olarak, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yeni eylem planıyla ilgili ayrıntıları, Beştepe Milli Kongre ve Kültüre Merkezi'nde bugün düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre bu plan, "5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten" oluşuyor. Erdoğan, 2021-2025 yılları arasında, beş yıl boyunca izleneceğini belirttiği planın "kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medyanın mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla" hazırlandığını söyledi.

Toplumsal farkındalık için eğitim verilecek

Erdoğan, plan kapsamında devreye sokulması hedeflenen faaliyetler arasında, kız çocuklarının ve kadınların zorla evlendirilmesinin önüne geçilebilmesi için toplumsal farkındalığın yakalanabilmesi amacıyla eğitimler verileceğini söyledi.

"Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Bunun için iletişim araçlarını daha etkin kullanmak suretiyle düzenleyeceğimiz kampanyalarla her kesime yönelik eğitici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir" diyen Erdoğan, babalara yönelik sunulacak eğitimleri de örnek olarak verdi.

Kadınların haklarını ihlal edenlere ve kadınlara karşı şiddet eylemlerinde bulunanlarla ilgili yürürlükte olan "haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin" uygulanma şeklinin inceleme altına alınacağını söyleyen Erdoğan, gereken değişikliklerin yapılacağı vaadinde bulundu.

Erdoğan, "Şiddet faili ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmetlerin hazırlanması stratejilerini uygulayacağız. Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Faillerin alkol ve madde bağımlılığından kurtarılması ile saldırgan davranışlarının rehabilitasyonuna yönelik eğitimlerden çok ciddi faydalar elde edeceğimize inanıyorum. Bu programların denetimli serbestlik, tutukluluk ve teknik takip gibi koruma tedbirleri ile birlikte yürütülmesini planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çekilmesine karşı hem yurtiçinde hem yurtdışında tepkiler sürüyot.

Erdoğan ve birçok yetkili, Türkiye’nin ev sahipliğinde, AKP’nin iktidar olduğu dönemde imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin Türkiye’nin “aile yapısı tanımına uymadığı” görüşünde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacakTarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNER30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!
Yüzlerce balık ve yengeç ölüsü kıyıya vurduYüzlerce balık ve yengeç ölüsü kıyıya vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Küvet başında iç çamaşırıyla poz verince olay oldu

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Melek İpek'in evinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona erdi

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Ceyhan'dan kafa karıştıran 3. doz açıklaması: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.