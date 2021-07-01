Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'ne Alternatif Planı Açıkladı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çekilmesi bugün resmiyet kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına şiddetle mücadeleye yönelik yeni eylem planını açıkladı. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına gelen tepkilere yanıt olarak, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yeni eylem planıyla ilgili ayrıntıları, Beştepe Milli Kongre ve Kültüre Merkezi'nde bugün düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarına göre bu plan, "5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten" oluşuyor. Erdoğan, 2021-2025 yılları arasında, beş yıl boyunca izleneceğini belirttiği planın "kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medyanın mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla" hazırlandığını söyledi.

Toplumsal farkındalık için eğitim verilecek

Erdoğan, plan kapsamında devreye sokulması hedeflenen faaliyetler arasında, kız çocuklarının ve kadınların zorla evlendirilmesinin önüne geçilebilmesi için toplumsal farkındalığın yakalanabilmesi amacıyla eğitimler verileceğini söyledi.

"Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Bunun için iletişim araçlarını daha etkin kullanmak suretiyle düzenleyeceğimiz kampanyalarla her kesime yönelik eğitici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir" diyen Erdoğan, babalara yönelik sunulacak eğitimleri de örnek olarak verdi.

Kadınların haklarını ihlal edenlere ve kadınlara karşı şiddet eylemlerinde bulunanlarla ilgili yürürlükte olan "haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin" uygulanma şeklinin inceleme altına alınacağını söyleyen Erdoğan, gereken değişikliklerin yapılacağı vaadinde bulundu.

Erdoğan, "Şiddet faili ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmetlerin hazırlanması stratejilerini uygulayacağız. Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz. Faillerin alkol ve madde bağımlılığından kurtarılması ile saldırgan davranışlarının rehabilitasyonuna yönelik eğitimlerden çok ciddi faydalar elde edeceğimize inanıyorum. Bu programların denetimli serbestlik, tutukluluk ve teknik takip gibi koruma tedbirleri ile birlikte yürütülmesini planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çekilmesine karşı hem yurtiçinde hem yurtdışında tepkiler sürüyot.

Erdoğan ve birçok yetkili, Türkiye’nin ev sahipliğinde, AKP’nin iktidar olduğu dönemde imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin Türkiye’nin “aile yapısı tanımına uymadığı” görüşünde.

