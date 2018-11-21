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Erdoğan: İstanbul'un ilçelerini bana bırakın!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis bilgisini yazdı. Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un ilçelerini bana bırakın" dediğini iddia etti.

Erdoğan: İstanbul'un ilçelerini bana bırakın!

Mehmet Acet, "Erdoğan Bahçeli'ye neyi teklif edecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında "39 ilçesinin önemli bir kısmı büyükşehir nüfusuna sahip olan bu megakentte ilçelerden çıkacak adayların İstanbul genelini etkileme potansiyeli yüksek" ifadesini kullandı. "O yüzden, 39 ilçenin her birinin 30 büyükşehir gibi muamele görmesi kaçınılmaz hale geliyor" diyen Acet, şöyle devam etti:

"Parti yönetiminin yaptığı toplantılardan birinde anket yapılması düşünülen yerler konuşulurken İstanbul'un ilçelerine sıra geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un ilçelerini bana bırakın" diyor. Bu cümle, her birinin durumunu yakından tanıyan Erdoğan'ın bu ilçelerle özel olarak çalışmakta olduğuna işaret ediyor"

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Sabah ekonomi haberlerini izledim.Ekonomi Prf.olan uzman diyorki'TL Dünyada VENEZÜELLE PARASININ HARİCİNDE TÜM PARALAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ. Venezüellanın başında da HAYDUTUN OLDUĞU MALUMUNUZ. Beyaz eşya almı ülkemizde % 29 düşerken beyaz eşyanın ihracatının % 11 artması nedir . Söyleyeyim.Ülkemiz insanı fakirleştiği için alımını yapamıyor. Dış ülkelerde ise halkın alım gücü yüksekliği devam ettiği için rahatça alış-verişini yapıyor. BU TABLOYA BAKARAK HALA AKP'ye oy verecek varsa acilen AKIL-RUH UZMANINA GÖRÜNSÜN.
#ety #eyt #eyt diyoryz başkada birşey demiyoruz.
istanbul u alan seçimleri kazanır
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