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Erdoğan: İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 20:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk ve Sancaktepe havalimanlarına iki salgın hastanesinin yapılacağını açıkladı.

Erdoğan: İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanı da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" dedi. Devletin millete koruyucu maskeleri ücretsiz ulaştırmaya başladığını dile getiren Erdoğan, "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Vatandaşlarımızın hepsine yetecek kadar maskemiz vardır" ifadesini kullandı.

Günde 20 bin test

Türkiye'nin günlük test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştığını belirten Erdoğan, "Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir" dedi. Ülke tarihi boyunca, bir tehditle karşılaşıldığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, bugün yapılanın da bu olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, "Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz" şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitim

Gazetecilere açıklamasında eğitim konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerimizin eğitimlerini internet ve televizyon yoluyla yürüterek bu dönemi değerlendirmelerini temin ediyoruz. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak, insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tedbirlerle önce virüsün yayılma hızını durdurmayı, sonra da gerileterek "bu musibetten tamamen kurtulmayı" hedeflediklerini belirtti.

DHA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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