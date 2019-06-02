Erdoğan: İstanbul'u Konstantinapol olarak görmek isteyenler var

Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’un fethinin 566'ncı yılı" dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile düzenlenen "Enderun Teravih Namazı Buluşmasına" katıldı. Namazdan sonra konuşan Erdoğan, İstanbul seçimlerine değinerek, "Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var" dedi.

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 22 gün kaldığını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453'te başladı.' diyenler var. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Bu akşam burada da zulüm değil, fethin 566'ıncı yıldönümünü tesit edenler var" dedi.

İstanbul'a Müslüman kent vurgusu

Seçimin favorisi CHP'yi isim vermeden eleştiren Erdoğan, bu kesimin İstanbul'u fetihten önceki adıyla "Konstantinapol" olarak görmek istediğini belirtti. İstanbul'un önceki adının "İslambol" oluğunu hatırlatarak, Müslüman kenti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, seçimi partisinin adayının kaybetmesi halinde kentin yeniden Hristiyan köküne döneceği imasında bulundu.