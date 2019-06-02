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Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol olarak görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var

02.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen dini programda "Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol olarak görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katıldı.

Namazın ardından bir konuşma yapan Erdoğan, 23 Hazira'da tekrarlanacak olan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine değindi.

Erdoğan, "Kardeşlerim ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Ama bu akşam burada zulüm değil fethin 566'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kinde evvel Allah onlara karşı, o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koyduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat benim sizden istirhamım var. Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım."

Erdoğan'ın "Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var" sözleri sosyal medyada tepki topladı.

https://twitter.com/s\_turpcu/status/1135128884662456321

https://twitter.com/avrasyaanket/status/1135098275860795392

https://twitter.com/emrahgulsunar/status/1135120795754258432

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