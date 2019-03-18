Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopolis yapamayacaksınız (4)

ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE İNCELEME YAPTI

Çanakkale Şehitler Abidesi’ndeki törenin ardından, inşası halen devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesindeki Sütlücü mevkiindeki şantiye alanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da eşlik etti. Ardından Helikopterle Çanakkale'den ayrıldı.

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