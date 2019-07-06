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Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen ve 3,5 saat süren milletvekilleriyle toplantının ardından İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı basına kapalı devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sütlüce

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