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  4. Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma yaratan Kanal İstanbul için kararlı olduklarını belirtirken, projeye sağlanan olumlu ÇED raporuna itiraz dilekçesi vermek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir kamuoyunda ve siyasette tartışma yaratan Kanal İstanbul projesiyle ilgili "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye konuştu.

Ankara'da bir ödül töreninde konuşan Erdoğan'ın gündeminde yine İstanbul Boğazı'na alternatif olarak Avrupa yakasında kazılması planlanan kanal vardı. Projeye yönelik itirazları reddeden Erdoğan şunları söyledi:

"Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah iki modern şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yap İşlet Devret bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız. Her ikisi için de elimizde imkanlar var."

Proje yoğun itiraz başvuruları var

Diğer yandan projeye verilen olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuyla ilgili çok sayıda itiraz başvurusu yapılıyor. 23 Aralık'ta ilan edilen ÇED raporuna 2 Ocak'a kadar itiraz süreci var.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Koordinasyon Kurulu üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlattığı raporla ilgili bakanlığın İzmir Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi.

Bakanlığa bağlı binanın önünde toplanan TMMOB üyeleri burada bir basın açıklaması yaptı. TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, projeye karşı çıktıklarını belirterek, "Projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Yalçın, Kanal İstanbul projesi, İstanbul'un üst ölçekli planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir. 1600 sayfalık ÇED raporu okunup incelendiğinde, bunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor olmadığı, bir tür proje tanıtım raporu olduğu açıkça anlaşılmaktadır" diye konuştu.

CHP örgütlerinden itiraz başvuruları

CHP'nin Edirne ve İzmir örgütlerinde de partililer Bakanlığa itiraz başvurusunda bulundular. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde toplanan CHP'liler dilekçelerini teslim ettiler. Projeyle ilgili "ÇED olumsuz" kararı verilmesini talep eden grup binada uzun kuyruklar oluşturdu.

CHP İstanbul İl Örgütü tarafından başlatılan kampanyaya İzmirliler olarak destek verdiklerini söyleyen Deniz Yücel, "Bu artık İstanbul'un meselesi olmaktan çıktı, Türkiye'nin meselesi oldu. Bu projeye karşı hukuk çevresinde, demokrasi kuralları çerçevesinde örgütlü olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. İtirazlardan sonuç alamazsak idari yargı süreci ondan sonuç alamazsak da Danıştay süreci var. Danıştay'dan da sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var" diye konuştu.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde de Bakanlığın İstanbul Ataşehir'deki binasının önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştuğu görülüyor.

Edirne'de de benzer görüntüler oluşturan CHP'liler resmi itirazda bulundu. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın ihlal edilmesini istemiyoruz. Anayasal yetkilerimizi kullanarak ÇED raporuna itiraz ediyoruz" diye konuştu.

Projenin geçmişi

Kanal İstanbul projesi ilk kez 2011 yılında "Çılgın Proje" olarak kamuoyunun gündemine oturmuştu. İstanbul'un Avrupa yakasında hayata geçirilmesi öngörülen proje ile Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılarak Boğaz trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor. Kanalın 40-45 kilometre, suyun derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor.

DHA,DW/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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