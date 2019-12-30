Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir kamuoyunda ve siyasette tartışma yaratan Kanal İstanbul projesiyle ilgili "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye konuştu.

Ankara'da bir ödül töreninde konuşan Erdoğan'ın gündeminde yine İstanbul Boğazı'na alternatif olarak Avrupa yakasında kazılması planlanan kanal vardı. Projeye yönelik itirazları reddeden Erdoğan şunları söyledi:

"Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah iki modern şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yap İşlet Devret bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız. Her ikisi için de elimizde imkanlar var."

Proje yoğun itiraz başvuruları var

Diğer yandan projeye verilen olumlu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuyla ilgili çok sayıda itiraz başvurusu yapılıyor. 23 Aralık'ta ilan edilen ÇED raporuna 2 Ocak'a kadar itiraz süreci var.