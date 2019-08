Erdoğan: İstiklalimize yönelen tehditlere tahammülümüz olamaz

97 yıl önce bugün Anadolu’nun göğsüne saplanmak istenen hançeri söküp atanların yepyeni bir ufuk açtığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de yürüttüğümüz mücadeleyle sonraki nesillerin önünde çok daha geniş bir ufuk açmanın gayretindeyiz. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz hedefler bu büyük vizyonların altyapısıdır. Birkaç yıllık gecikmeyle de olsa inşallah 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. İşte o zaman Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem açılmış olacaktır. Her zaferin gerisinde bolca ter ve gerektiğinde dökülen kanlar vardır. Bugün yürüttüğümüz mücadele de, terle kanla yoğrularak ilerlemektedir" diye konuştu.

Her zaferin arkasında olduğu gibi, 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanların cesaretleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “30 Ağustos’tan 4 gün önce Malazgirt’te Sultan Alparslan ve ordusunun zaferini kutladık. Bu coğrafyayı bize vatan kılmak için, 1000 yıldır cepheden cepheye koşarak can veren, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da gül bahçesine girercesine toprağa düşen tüm şehitlerimizi şükranla yad ediyorum” dedi.

'YENİ ZAFERLERİ MİLLETE ARMAĞAN EDECEĞİZ'

"Zaferlerimizi savaş alanlarındaki başarımızla toprakların fethini değil, aynı zamanda gönüllerin fethini ifade eden dönüm noktaları olarak ifade ediyoruz" diyen Erdoğan, zaferlere ne kadar sahip çıkılırsa, gönül kapılarını açma konusundaki başarıların da o derece iyi hatırlanıp uygulanacağının altını çizerek, "Bayrağımızla girdiğimiz her yerde, samimi bir hüsnükabulle karşılanıyor oluşumuzun sebebi budur. Çünkü biz yıkmak, öldürmek, yok etmek değil, yaşatmak, inşa etmek ve ihya etmek için gideriz ve gereğini de yerine getiririz. Son dönemde Afganistan'dan, Kosova'ya, Somali'den, Bosna'ya kadar askerlerimizin görev yaptığı her yerde, inşa faaliyetlerimiz, güvenlik faaliyetlerimizin katbekat üstünde olmuştur. Kızılay'dan AFAD'a, TİKA'ya kadar kurumlarımız, bayrağımızı dalgalandırdığı her yerde, aynı anlayışla faaliyetlerini yürütmüştür. Herkesin sömürmek, kendine bağımlı kılmak, askeri veya ekonomik, lojistik ihtiyacını gidermek için gittiği yerlerde biz insanların hayatına dokunan, kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu bazen okul, bazen hastane, bazen ibadethane, bazen yollar, altyapı, bazen su, işte biz bunlar için varız. İşte bu şekilde, adeta dişimizle, tırnağımızla kurup geliştirdiğimiz gönül bağları sayesinde Türkiye, 82 milyon nüfusun ve 81 vilayetin ötesinde bir etki alanına sahip olmuştur. Arkamızdaki bu gücün desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacak, yeni zaferleri hep birlikte millete armağan edeceğiz."