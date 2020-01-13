Erdoğan İtalya Başbakanı'nı Kabul Ediyor

Türkiye’nin Libya konusundaki temasları devam ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi ağırlıyor.

Erdoğan, Conte görüşmesinin ana gündem maddesinin Libya’da yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor. Liderlerin ayrıca Akdeniz ve Ortadoğu’daki son gelişmeleri de masaya yatırmaları bekleniyor.

Erdoğan, Conte’yi kabulünden hemen önce Libnya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le de görüştü. Erdoğan 19 Ocak tarihinde de Almanya’ya gidecek ve burada düzenlenecek Libya Zirvesi’ne katılacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Libya konulu toplantıya katılıyorlar. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katılıyor. Moskova’da Libya Ulusal Hükümeti ve General Halife Hafter’in temsilcilerinin de biraraya gelmesi bekleniyor.

Genel beklenti Moskova görüşmelerinin ardından bir uzlaşıya varılarak ateşkes imzalanacağı yönünde.

