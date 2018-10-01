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Erdoğan: İttifak görüşmesi önümüzdeki günlerde

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşması sonrasında Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan: İttifak görüşmesi önümüzdeki günlerde

Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşması sonrasında Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkışta gazetecilerin Devlet Bahçeli ile ittifak konusunda ne zaman görüşeceklerine ilişkin soruyu, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan'la da görüştük, o da olumlu bakıyor" diye yanıtladı.

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