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Erdoğan İTÜ Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı (AKTÜEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı. İTÜ Ayazağa kampüsü içinde bulunan caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyabet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Balkanı Bayram Şenocak katıldı.

Erdoğan burada cuma namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, caminin önünde revaklı avlusu, abdesthanesi ve çevresiyle beraber 11 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildiğini belirterek, konumu itibarıyla üniversite yerleşkesi dışından da rahatça görülen caminin modern mimariyle yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 'Vahdette kesret, kesrette vahdet' fikriyle tasarlanan yapıda, sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, “Bildiğiniz gibi müjde büyük, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşa ederim' buyuruyor Rabb'imiz. Dolayısıyla bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde özellikle gençlerimiz için çok önemli bir fırsat, imkan olduğunu düşünüyorum. Bu hayrın Ayazağa Kampüsü'nde çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Ardından Erdoğan caminin açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin bahçesine dişbudak ağacı dikti.

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