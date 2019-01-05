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Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

EKREM PAKDEMİRLİ İÇİN OKUTULAN MEVLİDE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski başbakan yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulan mevlide katıldı.

Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)

EKREM PAKDEMİRLİ İÇİN OKUTULAN MEVLİDE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski başbakan yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulan mevlide katıldı. Camide yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, ricaları kırmayıp selfie çektirdi. Erdoğan, bu sırada yanına gelen kız çocuğunu sevdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki programını tamamlanmasının ardından, beraberindekilerle birlikte kara yoluyla Manisa'ya hareket etti.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)

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