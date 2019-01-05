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Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 22:07 | Son Güncelleme

GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada, yanına gelen Tutku Yalçın adlı genç kızla sohbet etti.

GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada, yanına gelen Tutku Yalçın adlı genç kızla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, "Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Polis abilerin 3600'ünü niye yapmıyorsun?" dedi. Erdoğan da "Sen söyledikten sonra tamam ya" yanıtını verdi. Tutku Yalçın'ın, "100 günlük programında yokmuş ama" demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.

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