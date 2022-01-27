Erdoğan: ''Kabaş'ın Suçu Cezasız Kalmayacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konuları NTV-Star TV ortak yayınında değerlendirdi. Erdoğan, bankaların politika faizlerinden farklı ticari kredi faizi belirlemesinden, ABD ile ilişkilere, gazeteci Sedef Kabaş’ın cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasından Öcalan ve Demirtaş hakkındaki sözlerine kadar birçok konuda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

''Ahır benzetmesi edepsizliktir''

Cumhurbaşkanı 10 gün önce Tele 1’de yayınlanan Demokrasi Arenası programında ‘‘Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz; o saray ahır olur’’ şeklindeki sözleri nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın suç işlediğini söyledi.

Erdoğan, ‘‘Buradaki hakaret her şeyden önce şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Devletin, devleti yöneten cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması burada söz konusu. TCK'nın 299. maddesi cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenliyor. Bizim bunlara prim vermemiz söz konusu olamaz. Hukuk neyi gerektiriyorsa, sonucu ne olursa olsun, burada gereği yapılacaktır. Bunun ifade özgürlüğüyle de bir alakası yoktur. Hemen hemen bütün ülkelerde devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına hakaret etmek suçtur. Bu ülkenin seçilmiş iradesine istediğiniz gibi hakaret etme lüksünüz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim merkezine ahır benzetmesi de tümüyle bu aziz millete hakarettir, edepsizliktir. Bu makama saygısızlığın da kanunlarımızda cezası açıktır, bu suç da cezası kalmayacaktır’’ dedi.

‘‘Hitabımın muhatabı Sezen Aksu değil''

Erdoğan, geçen Cuma günü Çamlıca Camii’nin mihrabında Sezen Aksu ile ilgili ‘‘dil koparma’’ sözlerine de açıklık getirdi. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı, ‘‘Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara had bildirmek bizim görevimizdir’’ şeklindeki sözlerinin muhatabının Sezen Aksu olmadığını söylerken dini değerlere ve kutsallara laf edilmesine müsaade etmesinin mümkün olmadığını da vurguladı.

Erdoğan, ‘‘Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir, eyvallah. Şarkılarımızla duygulara tercüman olmuş bir isimdir. Ama diğer taraftan ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın, hangi inançtan olursa olsun, dini değerlerine kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Burayı birbirinden ayrılmalıyız. Burada sadece Hz. Adem ile Havva validemiz değil, aynı zamanda Meryem validemize de aynı şekilde hakaret var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim. Demokrat Parti döneminde Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarıldı. Biz kutsallarımızı korumak için de kanun mu çıkaracağız? Bu bir duruş, saygı, kabullenme. Kimse toplumumuzu kutuplaştırmaya, özellikle de bütün bu konulara yönelik görmezlikten gelmemizi beklememeli’’ dedi.

‘‘Devletin elinde Öcalan’ın Demirtaş’tan rahatsızlığına dair bilgi var’’

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘‘Öcalan Demirtaş’ın sözlerinden rahatsız’’ şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Onu aslında Abdullah Öcalan’a sormak lazım. Çünkü Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur, o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olabilir. HDP’nin terörist elebaşının heykelini dikeceğiz şeklindeki sözlerini hatırlayın’’ dedikten sonra, rağmen değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili olarak ‘‘Bu hanım zihnindekini ifade etmiştir. Zillet İttifakı’ndaki ortağı HDP'ye vermiş olduğu sözler aklına gelecek ki terörist başının salınacağını sanıyor. Teröre karşı tavizsiz bir mücadele verilirken Bu hanımefendinin böyle bir iftirada bulunması siyaset değil, yalandan medet ummaktır. Hanımefendi sözlerimizi işine geldiği gibi anlıyor, çünkü işine HDP'ye verdiği sözler geliyor’’ dedi.

Erdoğan, kendi sözleri üzerine ‘‘Devletin elinde Öcalan’ın rahatsızlığına dair bir bilgi mi var’’ şeklindeki soruya ise ‘‘Var ki söylüyorum’’ demekle yetindi.Öcalan neredeyse üç yıldır avukatlarıyla görüştürülmüyor.

Dış politikada diyalog ve uzlaşma öne çıkıyor

Erdoğan’ın dış politikadaki mesajları ise yumuşaktı.Türkiye’nin bölgesel ilişkilerinde diyalog ve uzlaşma sürecine girdiğini söyleyen Erdoğan, 12 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyareti ‘‘yeni bir dönemin başlangıcı’’ olarak tanımladı. Erdoğan Şubat ayının ilk bölümünde Ankara’ya gelmesi planlanan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un ziyaretiyle de iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayabileceğini vurguladı.

‘‘ABD’nin EASTMED’den çekilmesi memnuniyet verici''

Erdoğan EASTMED projesinden ayrıldığı ilan eden ABD ile ilgili de olumlu mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Amerika yapmış olduğu maliyet hesabını beklediği gibi görmeyince çekildi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan hiçbir bölgesel projenin başarılı olması mümkün değil. EASTMED boru hattı projesi ise teknik ve ticari fizibilitesi olmayan, Rum-Yunan lobisinin siyasi saiklerle ortaya attığı bizi ve KKTC'yi dışlamaya yönelik afaki bir projeydi. Amerika'nın bu gerçeği nihayet görmesi memnuniyet vericidir. Benim gerek Bush döneminde, ondan sonra Obama döneminde sonraki süreçte Trump ile aynı şekilde diyalog devam etti, o da iyi bir süreçti. Doğrusu Benim Biden'la olan münasebetlerim Obama dönemine dayanıyor. O zamanlar da diyaloğumuzun, görüşmelerimizin olduğu bir dönem. Benim beklentilerim de çok daha farklı idi. Fakat son Roma görüşmemizden sonra bu konuda yeni gelişmelerin olacağına inanıyorum. Özellikle F-35 konusunda Amerikalı yetkililerle milli savunma bakanımızın görüşmeleri olumlu istikamette gelişiyor’’ dedi.

Rusya'ya Ukrayna Mesajı

Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı bir saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ettikten temenni eden Erdoğan, böyle bir adımın Rusya ve bölge için akılcı bir hareket olmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, "İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" dedi ve konuyla ilgili Rusya lideri Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin hala aktive etmediği S-400 hava savunma sisteminin yeni siparişi ile ilgili Rusya ile sürdürdüğü süreçten geri adım atmasının söz konusu olmadığını da dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin kimden hangi silahı alacağına yalnızca kendisinin karar vereceğini yineledi.

‘‘Özel bankalar hala sömürü çarkını devam ettirme gayretinde’’

Ekonomiyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, kur korumalı TL mevduatı yaklaşımının doları dizginlediğini, enflasyonla mücadele politikalarının süreceğini açıkladı.

Ancak Cumhurbaşkanı, politika faizinin çok üzerinde oranlarla ticari kredi veren özel bankaları eleştirdi.

Erdoğan, ‘‘Özel bankaların bu konuda hala sömürü çarkını devam ettirme gayretinin olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarıma diyorum ki kamu bankalarına gidin ve böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin. Kamu bankaları vatandaşını kesinlikle yüksek faizle sömürme gibi bir gayrete giremez. Biz bu ülkede tüketim ekonomisine destek vereceksek sömürü yoluyla değil, vatandaş temin ettiği kredisini gelsin sizinle de kullansın. Ama siz böyle yaparsanız gideceği yer uygun krediyi veren kamu bankasıdır. Faizden medet umulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz’’ diye konuştu.

