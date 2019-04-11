Erdoğan-Kabore ortak basın toplantısı

Hiçbir terör gücünün ülkelerinde barındırmama yönünde karar aldıklarını belirten Kabore, "Türkiye'ye çatanları Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanları da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Biz Sahel bölgesinde terörle mücadele ediyoruz. Askeriyemiz, bu mücadelede önemli yara almaktadır. G5 Sahel Ortak Gücü Dönem Başkanı olarak da Sayın Erdoğan'a destekleri konusunda teşekkür etmek istiyorum. Vermeyi kararlaştırdıkları yardım sebebiyle de (Erdoğan'a) teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Kabore, iki ülke arasındaki iş birliğinin her seviyede güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

Erdoğan ile son derece verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Kabore, bu ziyaretinin Burkina Faso'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunun altını çizdi.

Kabore, Erdoğan ile Türk halkının geçmişte acı yaşamasına neden olmuş tüm unsurlar için kalıcı bir çözüm getirilmesine karar verdiklerine vurgu yaptı.

Yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Kabore, bu anlamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarla görüştüklerini, Türkiye ile iş birliğini çeşitlendirme arayışında olduklarını aktardı.

Kabore, Türkiye'nin Afrika'ya olan samimi ilgisine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Burkina Faso'ya davet ettiğini bildirdi.

Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabore, "Demokratik bir sistemin içinde darbeler yargılanır." şeklinde konuştu.

Kabore, mevcut durumda konuya ilişkin yeterli bilgilere sahip olmadıklarına işaret ederek, "Ancak demokratik anlamda şu bizim için gayet açıktır ki, herhangi bir darbe girişimini kesinlikle kınıyoruz." dedi.

