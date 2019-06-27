Erdoğan: Kadın üniversiteleri için adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi. Mukogawa Kadın Üniversitesi'deki törende konuşan Erdoğan, Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesinin kadın üniversitesi olduğunu söyledi.

Bunun çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, "Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.

Kadınların hak ettikleri imkanlara ulaşamadığını belirten Erdoğan, "İş yerinde, üniversitede kıyafetinden dolayı en fazla ayrımcılığa kadınlar uğruyor. Çoğu zaman ucuz iş gücü olarak görülen kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor" dedi.

Kamu istihdamında kadın oranımız yüzde 38'i geçtiğini belirten Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği bulunmuştur. İş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediliyor" dedi.