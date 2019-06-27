HABER

Erdoğan: Kadın üniversiteleri için adım atacağız

27.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

Türkiye, Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelenecek.

Erdoğan: Kadın üniversiteleri için adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi. Mukogawa Kadın Üniversitesi'deki törende konuşan Erdoğan, Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesinin kadın üniversitesi olduğunu söyledi.

Bunun çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, "Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.

Kadınların hak ettikleri imkanlara ulaşamadığını belirten Erdoğan, "İş yerinde, üniversitede kıyafetinden dolayı en fazla ayrımcılığa kadınlar uğruyor. Çoğu zaman ucuz iş gücü olarak görülen kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor" dedi.

Kamu istihdamında kadın oranımız yüzde 38'i geçtiğini belirten Erdoğan, "40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği bulunmuştur. İş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediliyor" dedi.

Japon üniversitelerinde kadınlara ayrımcılık

Akademik ortamda kadınlara yönelik ayrımcılık iddiası geçtiğimiz yıl Japonya'da yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Japonya'nın önde gelen üniversitelerinin, tıp fakültelerine kabulde kadın öğrencilerin, erkeklere kıyasla dezavanajlı olduğu ortaya çıkmıştı. 80'den fazla okuldaki üniversiteye giriş sınavları inceleme altına alınırken, Japon basını 10 üniversitenin usule uygun olmayan şekilde sınav yaptığını duyurmuştu.

Olaya ilişkin savunmasında Tokya Tıp Fakültesi, erkek öğrencilerin tercih edilmesinde kadınların mesleği terk edebileceği, evlendiklerinde daha az çalışabileceği yönünde kanının etkili olduğunu açıklamıştı.

DHA/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
‘Merkez Bankası Yedek Akçelerini Bütçeye Aktarma Planı Yeniden Devrede’‘Merkez Bankası Yedek Akçelerini Bütçeye Aktarma Planı Yeniden Devrede’
Reuters: 'AKP'ye Rakip Siyasi Parti Sonbahar Aylarında Kurulacak'Reuters: 'AKP'ye Rakip Siyasi Parti Sonbahar Aylarında Kurulacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Merkez Bankasının 'Yedek Akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor

Merkez Bankasının 'Yedek Akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO Genel Sektereri Stoltenberg'den S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Tunus'ta çifte intihar saldırısı!

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Mumbai-Newark seferini yapan yolcu uçağı Londra'ya acil iniş yaptı

İngiliz jetleri havalandı! Yolcu uçağı indirildi

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

Rusya'da korkunç uçak kazası! Ölü ve yaralılar var

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

ABD harekete geçti! 4.5 milyar dolarlık paketi onayladılar!

4.5 milyar dolarlık paketi onayladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.