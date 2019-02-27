Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki illerimizde de fiziki geri kalmışlıktan söz edilmesi artık mümkün değil." dedi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldiği görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, hem hasret gidermek hem istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Eskiden beri her fırsatta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde yaşayan kanaat önderleriyle aşiretlerin ileri gelenleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, Siirt'in damadı olması ve siyasi çalışmaları nedeniyle gençlik yıllarından beri bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini vurguladı.

İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde bölgeden gelenlerle yakın istişare halinde olduklarını belirten Erdoğan, "Öncelikle şu gerçeğin altını çizmekte fayda görüyorum; Türkiye'yi hem dini özgürlükler hem kültürel ve siyasi özgürlükler hem de ekonomik gelişmişlik bakımından tarihinin en büyük reformlarıyla biz tanıştırdık. Bugüne kadar ülkemiz ve milletimizle ilgili tüm önemli adımları hep sizlerle danışarak, sizlerin görüşlerini, desteklerini, fikirlerini alarak attık. Ülkemizin önemli bir süreçten geçtiği şu dönemde bir kez daha değerlendirmelerinize, tavsiyelerinize desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.