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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"
Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"
POLİTİKA
HABERLERİ
|
26.12.2019 11:56 |
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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz"