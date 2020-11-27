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Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi'nde ihale aşamasına gelindi

27.11.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi'nde ihale aşamasına gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da yaptığı açıklamada "Yatırımlarımız devam ediyor.

Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada Kanal İstanbul Projesi'nin mimari boyutunun hazır olduğunu ve ihale safhasına gelindiğini söyledi.

Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi'nin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik tüm boyutlar hazırdır ve artık işin ihale safhasına gelmiştir. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız devam ediyor. Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul. Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır" diye konuştu.

Koranavirüs vaka sayısındaki artışa da değinen Erdoğan pandemi önlemlerine ilişkin "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Erdoğan aşı ithali konusunda kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Çin Sağlık Bakanı ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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