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  4. Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Ya Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir."


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