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Erdoğan: "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz."
Erdoğan: "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz."
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18.01.2020 15:45 |
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Erdoğan: "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz."
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