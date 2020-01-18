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Erdoğan: "Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor."
Erdoğan: "Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor."
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18.01.2020 15:49 |
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Erdoğan: "Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor."
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