HABER

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalarda "Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Bunu ABD'li dostlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi." demesi üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) ilk tepki geldi.

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor." dedi.

5,6 MİLYAR EURO AKTARDIK

"AB söz verdiği yardımları vermedi" ifadesine ilişkin olarak da Bertaud şunları söyledi:

"Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5,6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak."

DAHA FAZLASI İÇİN DİYALOĞA HAZIRIZ

Sözcü üzerinde anlaşılmış olan bu miktarın dışındaki talepler konusunda diyaloğa her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttıAlmanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttı
Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri hayatını kaybettiBağımsız Zimbabve'nin ilk lideri hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan AB KAPILARI AÇMAK

En Çok Okunan Haberler

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri 95 yaşında hayatını kaybetti

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri hayatını kaybetti

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı, kategori 3'e yükseldi

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Son dakika: ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

Yeni bir doğalgaz projesi: 21 milyar dolar değerinde ve Kuzey Kutbu'nda

Yeni bir doğalgaz projesi başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.