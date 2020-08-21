Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih gemisinin Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyen Erdoğan, kuyudan elde edilen verilerin aynı bölgede yeni doğal gaz keşiferinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ettiğini belirterek "İnşallah gerisi de en kısa sürede gelecek" diye konuştu.

Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Akdeniz'deki arama çalışmalarına da hız vereceklerini belirten Erdoğan, sadece denizlerde değil Türk topraklarında da çalışmaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

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DW/BK,TY

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