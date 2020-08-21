HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

21.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük gaz bulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih gemisinin Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyen Erdoğan, kuyudan elde edilen verilerin aynı bölgede yeni doğal gaz keşiferinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ettiğini belirterek "İnşallah gerisi de en kısa sürede gelecek" diye konuştu.

Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Akdeniz'deki arama çalışmalarına da hız vereceklerini belirten Erdoğan, sadece denizlerde değil Türk topraklarında da çalışmaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

Ayrıntılar geliyor…

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
Bakan Varank'tan Özgür Demirtaş'ın 'müjde' paylaşımına tepkiBakan Varank'tan Özgür Demirtaş'ın 'müjde' paylaşımına tepki
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor! AÖL sınav sonuçları açıklanıyor!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih! İki yıl sonra tarih yazdı
İki yıl sonra tarih yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuş yemi satıcısının ahşap güvercinini imzaladı
Erdoğan, ahşap güvercini imzaladı
Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi? Fatih Sondaj gemisi Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın?
Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Müjdeyi duyunda sevince boğuldular, ayakta alkışladılar
Son dakika haberi: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz keşfetti! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı
Bingöl Valisi, 'Genellikle sayı vermiyorum ama' diyerek uyardı: Ölüm oranı ciddi
Vali'den korkutan uyarı: Ölüm oranı ciddi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.