Erdoğan: ‘‘Karadeniz’de Doğalgaz Bulundu’’

Önceki gün Ankara’da bir sanayi tesisi açılışında yaptığı konuşmada Cuma günü bir müjde vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu müjdenin Batı Karadeniz’de bulunan doğalgaz sahası olduğunu açıkladı. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı, Tuna 1 kuyusu adı verilen sahada 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ve bu gazın Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında kullanıma sunulmasının hedeflendiğini söylerken Batılı ülkelerini de eleştirdi. Erdoğan, ‘‘Biz, mazlumların ve mağdurların bulundukları yerlere giderken birileri her şeyi bir kenara bırakıp, doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da da karşılaştık. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz’’ dedi.

‘‘İnşallah benzer bir haberi Doğu Akdeniz’de de bekliyoruz’’ Filosuna Barbaros, Oruç Reis, Fatih gibi sondaj ve sismik araştırma gemilerini katan Türkiye’nin doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinde bir üst lige çıktığını belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulunmasını beklediğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı, ‘‘Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yılsonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. İnşallah benzer bir haberi Doğu Akdeniz’den bekliyoruz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, ‘Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.’ Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya gaz sahasıyla, ‘Bismillah’ dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil kendi topraklarımızdaki aramalarımızı da daha sıkı şekilde yürütüyoruz diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı çoğaltıyoruz. Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp enerjide net ihracatçı konuma gelene kadar bize durmak dinlenmek yok’’ dedi.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı cari açığın en önemli sebebinin her zaman enerji olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu keşif için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti. Albayrak: ‘‘Ne Doğu, ne Batı yeni eksen Türkiye’’ Toplantıya Enerji Bakanı Dönmez’le birlikte Fatih sondaj gemisinden katılan Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye’nin artık yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Albayrak açıklamasında, ‘‘Tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım atıldı. Yarınlara çok daha umutlu taşıyacak bizleri. Keşif ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşımızın gururla sevinç yaşayacağı bir adım atılıyor. Cari açık konusunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. ‘Ne Doğu, ne Batı yeni eksen Türkiye’ söylemiyle yeni bir sürece gidiyoruz. Bugün yeni bir çağın açıldığına inanıyorum’’ dedi. Fatih Dönmez: ‘‘Bu bölgede en kısa sürede yeni tespit kuyularımızı açacağız’’ 20 Temmuz’da ilk matkabın suya indiğini dile getiren Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise bugüne kadar dokuz farklı yerde derin deniz sondajı yapıldığını söyledi.