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Erdoğan kararını verdi, ABD’ye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:22 | Son Güncelleme

Erdoğan’ın Trump ile telefon görüşmesi sonrasında 13 Kasım’da ABD’ye gideceği bildirildi.

Erdoğan kararını verdi, ABD’ye gidiyor

Trump, Erdoğan’ı görmeyi sabırsızlıkla beklediğini duyurdu.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldıkları belirtilen iki liderin, 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini teyit ettikleri açıklandı.

Trump tweet ile duyurdu

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, Erdoğan’ın kendisine, ABD operasyonunda ölen IŞİD lideri Bağdadi’nin eşi ve kız kardeşi dahil yakaladıkları çok sayıda IŞİD’li savaşçı hakkında bilgi verdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Suriye ile sınırları, terörün kökünün kurutulmasını, Kürtlerle düşmanlık haline son verilmesini ve pek çok diğer konuyu da konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haftaya Çarşamba günü, 13 Kasım tarihinde Beyaz Saray’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Erdoğan kararsızdı

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim ayının başında "çok iyi anlaşıyoruz" dediği Erdoğan'ı davet ettiğini duyurmuş, Erdoğan da konuyla ilgili ilk açıklamasında, "13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmelerimizi yapacağız" demişti.

Ancak geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde, hem 1915 Ermeni tehcirini soykırım olarak tanıyan kararın hem de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ezici çoğunlukla kabul edilmesi Ankara'nın tepkisine yol açmıştı.

Bu oylamaların üzerine Erdoğan Washington ziyaretiyle ilgili olarak "henüz karar vermedim, soru işaretlerim var" açıklamasını yapmış, ziyaret etme kararını gözden geçirmekte olduğu yönünde mesaj vermişti.

Son olarak dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) TBMM grup toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret ederek "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" demişti.

Jeffrey'den Ankara ziyareti

Bu arada ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin cuma günü Türkiye’yi ziyaret ederek başkent Ankara’da Türk savunma ve dışişleri bakanlıklarında temaslarda bulunacağı bildirildi.

DW/ DA, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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