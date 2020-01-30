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  4. Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."

Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 20:50 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."


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