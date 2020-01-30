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Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."
Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
30.01.2020 20:50 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Karşımızda yalan yanlış bilgilerle Türkiye'yi ve Türk Milletini karalamak için canhıraş şekilde çalışan devasa bir mekanizma bulunuyor."