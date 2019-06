Erdoğan: 'Kasaba Devleti Değiliz Temmuz’da S-400’ler Geliyor'

“Kasaba devleti değiliz, tükürdüğümüzü yalamak devlet adamlığımıza uymaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği ve S-400 alımı sonrası ABD yaptırımlarını gündeme getiren mektuptan sonra Türkiye’nin tutum değiştirmesinin mümkün olmadığını “Biz kasaba devleti değiliz” sözleriyle ifade etti.

Erdoğan, “Milli Savunma Bakanlığımız o mektuba karşı bir mektup konusunda çalışmasını sürdürüyor. Çok kısa zamanda belki de bu hafta içerisinde cevabi mektup gönderilecektir. Çerçevesi içeriği belirlenmiş vaziyette. Diğer konuya gelince, S-400’den taviz vermeyeceğiz. Her zaman söylüyorum; burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Karşı taraftan Rusya, bize vereceği kredide her türlü kolaylığı göstermiş ve gerçekten uluslararası piyasada olmayan faiz yüzdeleriyle bize bir kredi vermiş. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz. Böyle bir şeyi yapamayız” diye konuştu.