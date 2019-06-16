Erdoğan: 'Kasaba Devleti Değiliz Temmuz’da S-400’ler Geliyor'

Başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkelerinin itirazlarına rağmen Türkiye, S-400 konusunu tartışmaya kapatmış gözüküyor. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen “Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı” (AİGK) 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde uçakta kendisini gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem 2016 yılında imzalanan Türk Akımı projesinin bu yıl açılışını yapılacağını duyurdu hem de S-400 teslimatı için kesin bir tarih verdi. Hürriyet gazetesinde Mehmet Soysal imzasıyla yayınlanana habere göre Erdoğan, “Rusya ile aramızdaki ikili ilişkiler çok çok iyi bir noktada. Türkiye’nin ticaret hacminin en yüksek olduğu ülke Rusya. Şu anda 25 milyar doların üzerindeyiz. Belirlediğimiz hedef 100 milyar dolar. Rusya ile ilişkilerimiz derinlikli bir şekilde ilerliyor. Bu yıl sonu itibarıyla Türk Akımı’nın açılışını yapacağız. Bu da ayrı bir güç. Bu arada Rusya ile S-400 konusunu da görüştük. Zaten S-400 konusu bitmiş vaziyette. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. Bu konuyla ilgili takvimi arkadaşlarımız takip ediyor” dedi.

“Kasaba devleti değiliz, tükürdüğümüzü yalamak devlet adamlığımıza uymaz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği ve S-400 alımı sonrası ABD yaptırımlarını gündeme getiren mektuptan sonra Türkiye’nin tutum değiştirmesinin mümkün olmadığını “Biz kasaba devleti değiliz” sözleriyle ifade etti. Erdoğan, “Milli Savunma Bakanlığımız o mektuba karşı bir mektup konusunda çalışmasını sürdürüyor. Çok kısa zamanda belki de bu hafta içerisinde cevabi mektup gönderilecektir. Çerçevesi içeriği belirlenmiş vaziyette. Diğer konuya gelince, S-400’den taviz vermeyeceğiz. Her zaman söylüyorum; burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Karşı taraftan Rusya, bize vereceği kredide her türlü kolaylığı göstermiş ve gerçekten uluslararası piyasada olmayan faiz yüzdeleriyle bize bir kredi vermiş. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz. Böyle bir şeyi yapamayız” diye konuştu.

Erdoğan F-35 Sorununu Trump’la Görüşerek Aşabileceğini Düşünüyor Cumhurbaşkanı’na göre, ABD F-35’lerle ilgili Türkiye’ye farklı mesajlar veriyor. ABD Başkanı Trump’la yaklaşımların uyumlu olduğunu belirten Erdoğan, isim vermeden ABD Savunma Bakanlığı ve Kongre’nin yaklaşımlara tepki gösterdi. Erdoğan, “F-35 konusunda üzerimize düşeni hep yaptık. Şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. Biz görevimizi yerine getirirken, karşımızdaki de görevini yerine getirecek. F-35’lerden 4 tanesini teslim aldık. Bunlar şu anda Arizona’da. Generalimizi gönderdik, pilotlar orada, eğitimleri aldılar. Ama uçakları göndermeye gelince bu noktada maalesef bize yanlış yapıyorlar. Bu uçakların bir kısım parçaları da Türkiye’de üretiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Sen ödemeyi yapacaksın, parçaların bir kısmı burada üretilecek ama kalkıp ‘uçakları vermeyeceğiz’ diyeceksin. Bu tabii ki yakışık almıyor. Bu konuları ben Sayın Trump ile görüştüğüm zaman bakıyorum ki o farklı konuşuyor. Bunlara gelince bunlar da farklı davranıyor. Bu tür şeyleri yapmak doğru değil. Belli bir yere kadar sabredeceğiz. G20 zirvesinde Sayın Trump ile etraflıca görüşmemiz olacak. Orada bu konuları ele alacağız. Ama aşağıdaki birileri farklı şeyler konuşursa, o zaman hemen zaten Sayın Trump ile irtibatımızı kurarız, orada da konuları telefon diplomasisi ile çözmeye çalışırız” ifadelerini kullandı.