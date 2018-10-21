Erdoğan Kaşıkçı Açıklamasını 23 Ekim’de Yapacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve son olarak Suudi Arabistan’ın sorguya çekilirken yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladığı muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili ayrıntılı açıklamayı Salı günü grup toplantısında yapacağını söyledi.
Erdoğan, Biz 'Kararlıyız. Bunu meydana çıkaracağız.' dedik. Bu konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah Salı günü grup toplantısında yapacağım. Çünkü burada adaleti arıyoruz. Bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak’’ dedi.
Erdoğan, ‘‘15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır’’ diye konuştu.
Erdoğan, ‘‘Bunları Salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim. Dünya şu anda kimi nasıl konuşuyor, hepsine bakacağız" ifadelerini kullandı.
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