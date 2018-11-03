Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti için emir Suudi rejiminin üst makamlarından geldi

Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz Trump’a soruşturmada Türkiye’yi destekleme çağrısında bulundu.Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti için emir Suudi rejimin üst makamlarından geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da öldürülen gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Washington Post'ta bir makale kaleme aldı. Makalede, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de biliyoruz" diye yazan Erdoğan, ancak emri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un verdiğine inanmadığını belirtti. "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Kral Salman'ın verdiğine inanmasının mümkün olmadığını" vurgulayan Erdoğan, "Riyad ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz, gözlerimizin önünde işlenen bu planlı cinayeti görmezden geleceğimiz anlamına gelmemektedir" diye devam etti. Türkiye'nin gayretleri neticesinde tüm dünyanın "Kaşıkçı'nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendiğini" ifade eden Erdoğan, "Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 18 şüphelinin içinde olduğunu bildiklerini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Hiç kimse bir daha bir NATO müttefikinin toprağında böyle bir suç işlemeye cüret etmemelidir. Bu uyarıyı dikkate almayanlar çok ciddi sonuçlar ile karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı. Suudi yetkililerin planlı cinayetin üstünü örtme çabalarının üzüntü verici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinde, kuklacıları teşhis etmeye ve Suudi yetkililerin kime güvenerek bu hareketleri yaptığını ortaya çıkarmaya mecburuz" şeklinde yazdı. Cumhurbaşkanı ayrıca katlinin üzerinden bir ay geçen gazetecinin "İslami usüllere uygun defnedilmeyi hak ettiğini" belirtti. Hatice Cengiz'den Trump'a çağrı Diğer yandan Washington'da nişanlısı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüşünün birinci ayı vesilesiyle düzenlenen anma törenine bir video mesaj aracılığı ile katılan Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump'tan destek talep etti. Washington'ı Riyad yönetimi ile ilişkisi nedeniyle eleştiren Cengiz, ABD'den Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapmasını istedi. Cengiz, Başkan Trump'a seslenerek, "Ondan olayın aydınlatılması ve cesedin bulunması yönünde Türkiye'nin çabalarını desteklemesini talep ediyorum” diye konuştu.

Netanyahu'dan Suudi Arabistan'da istikrar vurgusu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu. Netanyahu, cinayeti kınamakla birlikte, Suudi Arabistan'da istikrarın korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. "İstanbul Başkonsolosluğunda olanlar dehşet verici ve (mesele) hakkıyla ele alınmalı” diyen İsrail Başbakanı, "Yine de aynı zamanda bölgenin ve dünyanın istikrarı için Suudi Arabistan'da istikrarın korunması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Netanyahu, bölgede İran'ın Suudi Arabistan'dan daha büyük bir tehdit olduğunu belirtti. Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Suudi Arabistan büyükelçisini çağırdığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide yaptığı açıklamada, "Cinayet ortaya çıktıktan sonra meseleyi defalarca gündeme getirdik ve Suudi büyükelçiye kendi bakış açımızı ilettik” diye konuştu. Soreide, "Dün (büyükelçi) Dışişleri Bakanlığı'ndayken bu meseleyi ne kadar ciddiye aldığımızı tekrar vurguladık” dedi.