HABER

Erdoğan: 'Kaşıkçı Cinayeti Kayıtları Gerçekten Felaket'

13.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ses kayıtları için “Gerçekten bir felaket” dedi. Erdoğan, kayıtları dinlettikleri bir Suudi istihbaratçının da şok olduğunu söyledi

Erdoğan: 'Kaşıkçı Cinayeti Kayıtları Gerçekten Felaket'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaşıkçı cinayetininin ABD, Fransa ve Almanya liderleriyle akşam yemeğinde gündeme geldiğini belirten Erdoğan, “Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere, kim istediyse hepsine dinlettik’’ dedi.

Kaydın gerçekten bir felaket olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, ‘’Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu” ifadelerini kullandı.

Cinayetin önceden planlandığının ve emrin üst düzey Suudi makamlardan geldiğinin ortada olduğunu belirten Erdoğan “Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim’ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını sayın Trump’a da söyledim’’ dedi.

Katillerin Suudi Arabistan’da gözaltına alınan 18 kişinin arasında olduğunu da savunan Erdoğan, ‘’Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır’’ diye konuştu.

Geçen ay haber ajansı Reuters’a konuşan iki istihbaratçı, Veliaht Prens Muhammed’in üst düzey danışmanı Suud El Kahtani’nin Kaşıkçı’nın öldürüldüğü operasyon sırasında da Skype üzerinden talimat verdiğini iddia etmişti. Kahtani, Suudi Arabistan’ın Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi alıkoyduğu operasyonun da mimarıydı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ermenistan'dan Türkiye'ye ret cevabı aldıErmenistan'dan Türkiye'ye ret cevabı aldı
Trump sert çıktı: ABD imdada yetişmeden önce...Trump sert çıktı: ABD imdada yetişmeden önce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

İlginizi Çekebilir

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya aniden çöken yol tarafından yutuldu

Yaya aniden çöken yol tarafından yutuldu

Fransa'dan ses kayıtlarına ilişkin açıklama: Yanlış anlaşıldı

Fransa'dan ses kayıtlarına ilişkin açıklama: Yanlış anlaşıldı

Ermenistan'dan Türkiye'ye ret cevabı aldı

Ermenistan'dan Türkiye'ye ret cevabı aldı

Trump sert çıktı: ABD imdada yetişmeden önce...

Trump sert çıktı: ABD imdada yetişmeden önce...

Michelle Obama'nın kitabından olay açıklamalar

Michelle Obama'nın kitabından olay açıklamalar

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.