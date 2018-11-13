Erdoğan: 'Kaşıkçı Cinayeti Kayıtları Gerçekten Felaket'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaşıkçı cinayetininin ABD, Fransa ve Almanya liderleriyle akşam yemeğinde gündeme geldiğini belirten Erdoğan, “Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere, kim istediyse hepsine dinlettik’’ dedi.

Kaydın gerçekten bir felaket olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, ‘’Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu” ifadelerini kullandı.

Cinayetin önceden planlandığının ve emrin üst düzey Suudi makamlardan geldiğinin ortada olduğunu belirten Erdoğan “Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim’ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını sayın Trump’a da söyledim’’ dedi.