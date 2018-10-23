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Erdoğan Kaşıkçı Cinayetine Karışanlar Türkiye'de Yargılansın Dedi

23.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının planlı bir cinayet olduğunu söyledi ve failler Türkiye'de yargılansın dedi

Erdoğan Kaşıkçı Cinayetine Karışanlar Türkiye'de Yargılansın Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini belirterek, Kral Selman’a cinayetle suçlanan 18 kişiyi Türkiye’de yargılama teklifinde bulundu.

Erdoğan, TBMM’de AK Parti Grubu toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin kronolojik bilgileri sıralayarak detaylı açıklamalar yaptı. Erdoğan’ın bugünkü konuşması için canlı yayında uluslararası medyaya doğrudan ulaşılması hedefiyle grup salonunda ilk kez Arapça ve İngilizce tercüme yapıldığı da gözlendi.

Kaşıkçı için ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğini paylaşarak, konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapacağını kaydederek sözlerine başlayan Erdoğan, Suudi Arabistan’ın olayın üzerinden 17 gün geçtikten sonra cinayeti kabul etmesini eleştirdi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin bu süreci devlet ciddiyeti ve dikkatle yürütmesine karşın töhmet altında bırakılmaya çalışıldığını da savundu.

Kaşıkçı’nın konsoloslukta dolayısıyla Suudi Arabistan topraklarında öldürüldüğünü işaret eden Erdoğan, “Ancak burası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve böylesi bir vahşi cinayet işlenmesini araştırarak gereğini yerine getireceğiz” dedi.

Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefon görüşmelerine ilişkin de bilgiler vererek, Kral’dan, Kaşıkçı vakası nedeniyle suçlanan 18 kişiyi yargılamak üzere Türkiye’ye iade etmesini beklediğini açıkladı.

Cinayete ilişkin henüz yanıtlanmamış sorular bulunduğunu ve Türkiye’nin bunlara yanıt verilmesini istediğini anlatan Erdoğan, söz konusu soruları ve Kral Selman’dan talebini özetle şu ifadelerle açıkladı:

“Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı planlı bir operasyonun emareleri bulunmaktadır. Tamamı olayla ilgili vasıflara sahip bu 15 kişi niçin İstanbul’da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir alarak oraya gelmişlerdir? Başkonsolosluk binası niçin hemen değil de günler sonra incelemeye açılmıştır? Cinayet ortadayken onca tutarsız açıklama yapılmıştır. Öldürüldüğü kabul edilen bir kişinin cesedi niçin halen ortada yok? Cesedin yerli bir işbirlikçiye verildiği ifadesi doğrusuysa ,çünkü bu açıklamayı yetkili bir ağız yapıyor, o zaman soruyorum bu yerli işbirlikçi kimdir? Hiç kimse tüm bu sorular açıklanmadan meselenin üzerinin kapatılacağını aklından geçirmesin. Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik mensubu üzerine yıkmak ne bizi ne uluslararası vicdanı tatmin eder. Emri verene değin herkesten hesap sorulmasıyla rahat edilecektir” dedi.

Erdoğan Suudi Arabistan Kral’ının samimyetinden şüphe duymadığını belirterek, “Şayet varsa diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekir. Uluslararası hukukun da İslam hukukun da ve inanıyorum ki Suudi Arabistan hukukun da gereği budur. Bu meselenin takipçisi olacağız, kendi hukukumuz ve uluslararası hukuğun gereğinin yerine getirilmesini sağlayacağız. Bu 15 artı 3 kişi, 18 kişinin yargılanmasının İstanbul’da yapılması kendilerine teklifimiz. Takdir kendilerinindir. Ancak benim teklifim budur çünkü olayın cereyan ettiği yer İstanbul’dur”diye konuştu.

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