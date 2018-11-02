Erdoğan: Kaşıkçı cinayetinin emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Washington Post Gazetesine bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade ettti. Erdoğan, Türkiye'ye gelen Suudi Başsvacı'nın İstanbul'daki başsavcılıkla işbirliği yapmayı reddettiğini belirtip, "Görüşmeler için Türk savcıları Suudi Arabistan'a davet etmesi ise vahim ve kasten yapılmış bir oyalama taktiğidir" yorumunu yaptı.

Erdoğan, Riyad ile Ankara arasındaki dostluğun tarihinin çok eski olduğunu yazdığı yorumda şöyle devam etti:

"Bu cinayetin Suudi Arabistan'ın resmi politikasını yansıttığına inanmam için bir neden yok. Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasında bir sorun teşkil ettiğini düşünmek yanlış olur.

"Aynı şekilde her ne kadar dostluğumuz çok eskilere dayansa da bu, önceden tasarlanmış ve ülkemizde gözlerimizin önünde gerçekleştirilmiş bu cinayeti gözlerimi kapatacağım anlamına gelmez. Bunu da eklemek zorundayım.

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi anlaşılmaz bir olay. Eğer bu vahşet ABD'de ya da başka bir yerde işlenmiş olsaydı bu ülkeler olayın ortaya çıkarmak için sonuna kadar giderlerdi. Bizim de farklı davranmamız mümkün değildir.