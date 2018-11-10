Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD’ye verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa’nın Paris'e hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde "belge ve bulgu” değil ancak "bilgi” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki kayıtları Suudi yetkililere verdiklerini de ifade etti. Erdoğan, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ve temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ses kayıtlarının dinletildiği iddia edilmişti. Ancak bu iddialar reddedilmişti.